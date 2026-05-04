Польша ведет переговоры об увеличении воинского контингента США в республике

«Мы проводим переговоры с Пентагоном на тему наращивания в Польше американского военного потенциала», — сказал он. Залевский добавил, что «со стороны Польши намерения остаются постоянными: укрепление американского потенциала, особенно на восточном фланге [НАТО]».
«Решение относительно того, что будет с солдатами США [в Польше] — это решение США», — признал Залевский.
При этом он не смог подтвердить, что вопрос о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше связан с возможностью вывода из Германии 5 тыс. американских военных.
В настоящее время на территории Польши находятся около 10 тыс. американских военнослужащих.