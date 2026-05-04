Нижегородец Федор Щукин назначен врио главы Дагестана

Уроженец Починок сменил на посту Сергея Меликова.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин назначил уроженца Нижегородской области Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Документ принят в связи с отставкой Сергея Меликова, который покинул пост по собственному желанию. Щукин будет исполнять обязанности руководителя республики до вступления в должность избранного главы.

Напомним, Федор Щукин родился в селе Починки Нижегородской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. Работал мировым судьей, возглавлял Семеновский районный суд, занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году переехал в Дагестан, где стал председателем Верховного суда республики. Ранее президент поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана, отметив его профессионализм и порядочность.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
