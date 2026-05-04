Пиотровский назвал задержание Бутягина частью большой политической кампании

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Задержание в Польше археолога Александра Бутягина является частью большой политической кампании, включающей и введение санкций против российских ученых, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Источник: РИА Новости

«Мы понимаем, что “операция Бутягин” является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских учёных, руководителей крупнейших археологических институций России», — сказал Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба государственного музея.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

Бутягин вернулся в Петербург ранним утром в пятницу.

