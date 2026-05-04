Более 8 тысяч украинцев приехали в апреле в Беларусь

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Более восьми тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь в течение апреля, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 8 340 граждан Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство украинцев въехали в Беларусь транзитом через Польшу. Количество таких граждан составило 7531 человек. Еще 762 человека прибыли через Литву. Значительно меньше украинцев приехали в страну через Латвию — 40.

Непосредственно через белорусско-украинскую границу в Беларусь въехало всего семь человек.

В Госпогранкомитете республики отметили, что в целом с начала 2026 года на территорию республики прибыло 29 070 граждан Украины, большинство из них — транзитом через Польшу (почти 26 тысяч человек) и Литву (более 3 тысяч).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Он отметил, что страна предоставит им возможности в сфере образования и здравоохранения наравне с белорусскими гражданами.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше