Более 8 тысяч украинцев приехали в апреле в Беларусь

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 8 340 граждан Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство украинцев въехали в Беларусь транзитом через Польшу. Количество таких граждан составило 7531 человек. Еще 762 человека прибыли через Литву. Значительно меньше украинцев приехали в страну через Латвию — 40.
Непосредственно через белорусско-украинскую границу в Беларусь въехало всего семь человек.
В Госпогранкомитете республики отметили, что в целом с начала 2026 года на территорию республики прибыло 29 070 граждан Украины, большинство из них — транзитом через Польшу (почти 26 тысяч человек) и Литву (более 3 тысяч).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Он отметил, что страна предоставит им возможности в сфере образования и здравоохранения наравне с белорусскими гражданами.