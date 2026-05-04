Казахстан и Иран запускают агропроекты на $120 млн

Казахстан расширяет инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе
Казахстан продолжает активно развивать инвестиционное сотрудничество в агропромышленном секторе. На встрече вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы и руководителя иранской компании Golrang Industrial Group были достигнуты договоренности о реализации двух крупных проектов: строительства маслоэкстракционного завода и птицефабрики мясного направления. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается примерно в 120 млн долларов США, сообщает DKNews.kz.
О чем договорились стороны
Иранская компания Golrang Industrial Group подтвердила свой стратегический интерес к Казахстану и уже изучает регионы для размещения будущих производств. Соглашение было достигнуто на встрече вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ермека Кенжеханұлы с руководителем компании Фазли Мехди Мохаммадкаримом.
Маслоэкстракционный завод
Первый проект направлен на строительство крупного перерабатывающего предприятия, которое будет специализироваться на переработке подсолнечника. Основные параметры проекта включают:
Мощность переработки: до 3 тысяч тонн подсолнечника в сутки.
Объем инвестиций: около 70 млн долларов США.
Цель: увеличение глубины переработки сырья, повышение добавленной стоимости продукции и снижение зависимости от экспорта сырья.
Проект имеет стратегическое значение для развития перерабатывающей промышленности и повышения продовольственной безопасности Казахстана.
Птицефабрика мясного направления
Второй проект направлен на развитие животноводства и увеличение производства мяса птицы. Основные параметры проекта включают:
Строительство птицефабрики.
Объем инвестиций: около 50 млн долларов США.
Цель: рост производства мяса птицы, повышение качества продукции и укрепление продовольственной безопасности страны.
Этот проект также способствует созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий в агропромышленный комплекс.
Рост сотрудничества с Ираном
Реализация этих проектов проходит на фоне активного роста двусторонней торговли между Казахстаном и Ираном. По итогам 2025 года товарооборот в агропромышленном комплексе вырос на 55,8%, превысив общий объем в 341 млн долларов США. Экспорт Казахстана почти удвоился, что свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимной заинтересованности сторон.
Основу поставок из Казахстана в Иран составляют пшеница и ячмень, что подчеркивает важность агропромышленного сектора в развитии экономических отношений между двумя странами.
Что это даст экономике
Реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода и птицефабрики окажет комплексное положительное влияние на экономику Казахстана. Основные эффекты включают:
Развитие перерабатывающей промышленности.
Привлечение иностранных инвестиций.
Создание новых рабочих мест.
Внедрение современных технологий.
Укрепление экономических связей между Казахстаном и Ираном.
Повышение устойчивости аграрного сектора.
В долгосрочной перспективе эти проекты будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Казахстана, повышению его конкурентоспособности на мировом рынке и укреплению экономической стабильности страны.