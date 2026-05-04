Казахстан и Иран запускают агропроекты на $120 млн

Казахстан продолжает расширять инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе. Достигнута договорённость с иранской компанией Golrang.

Источник: DKNews.kz

Казахстан расширяет инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе

Казахстан продолжает активно развивать инвестиционное сотрудничество в агропромышленном секторе. На встрече вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы и руководителя иранской компании Golrang Industrial Group были достигнуты договоренности о реализации двух крупных проектов: строительства маслоэкстракционного завода и птицефабрики мясного направления. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается примерно в 120 млн долларов США, сообщает DKNews.kz.

О чем договорились стороны

Иранская компания Golrang Industrial Group подтвердила свой стратегический интерес к Казахстану и уже изучает регионы для размещения будущих производств. Соглашение было достигнуто на встрече вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ермека Кенжеханұлы с руководителем компании Фазли Мехди Мохаммадкаримом.

Маслоэкстракционный завод

Первый проект направлен на строительство крупного перерабатывающего предприятия, которое будет специализироваться на переработке подсолнечника. Основные параметры проекта включают:

  • Мощность переработки: до 3 тысяч тонн подсолнечника в сутки.

  • Объем инвестиций: около 70 млн долларов США.

  • Цель: увеличение глубины переработки сырья, повышение добавленной стоимости продукции и снижение зависимости от экспорта сырья.

Проект имеет стратегическое значение для развития перерабатывающей промышленности и повышения продовольственной безопасности Казахстана.

Птицефабрика мясного направления

Второй проект направлен на развитие животноводства и увеличение производства мяса птицы. Основные параметры проекта включают:

  • Строительство птицефабрики.

  • Объем инвестиций: около 50 млн долларов США.

  • Цель: рост производства мяса птицы, повышение качества продукции и укрепление продовольственной безопасности страны.

Этот проект также способствует созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий в агропромышленный комплекс.

Рост сотрудничества с Ираном

Реализация этих проектов проходит на фоне активного роста двусторонней торговли между Казахстаном и Ираном. По итогам 2025 года товарооборот в агропромышленном комплексе вырос на 55,8%, превысив общий объем в 341 млн долларов США. Экспорт Казахстана почти удвоился, что свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимной заинтересованности сторон.

Основу поставок из Казахстана в Иран составляют пшеница и ячмень, что подчеркивает важность агропромышленного сектора в развитии экономических отношений между двумя странами.

Что это даст экономике

Реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода и птицефабрики окажет комплексное положительное влияние на экономику Казахстана. Основные эффекты включают:

  1. Развитие перерабатывающей промышленности.

  2. Привлечение иностранных инвестиций.

  3. Создание новых рабочих мест.

  4. Внедрение современных технологий.

  5. Укрепление экономических связей между Казахстаном и Ираном.

  6. Повышение устойчивости аграрного сектора.

В долгосрочной перспективе эти проекты будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Казахстана, повышению его конкурентоспособности на мировом рынке и укреплению экономической стабильности страны.

