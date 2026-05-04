Келлог советовал Трампу выстроить новые военные отношения с Европой

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме (2017−2018) Кит Келлог заявил, что еще во время первого периода президентства (2017−2021) Дональда Трампа советовал ему пересмотреть военные отношения с Европой в рамках НАТО.
«Я говорил президенту, что, может, ему стоит обсудить многоуровневые отношения с НАТО», — сказал Келлог телеканалу Fox News. Он добавил, что США «нужно разработать, если можно так выразиться, новое НАТО, новое оборонительное объединение с Европой».
Келлог отметил, что изначально состоявший из 12 стран военный блок в настоящее время включает 32 государства и поэтому является «очень раздутой архитектурой». Он также обвинил страны Европы в том, что они не вкладывали средства в оборону, опираясь лишь на США. «[Например], если посмотреть на нынешние британские [войска], то у них есть лишь два авианосца и оба находятся на ремонте, из шести их бригад работает (то есть является боеспособной — прим. ТАСС) только одна, — продолжил экс-глава аппарата Совета национальной безопасности. — Нам нужно осознать это и сказать: да, нам необходимо что-то другое».
В 2025 году Келлог также был специальным посланником Трампа по Украине.
Трамп ранее неоднократно подвергал партнеров США в Североатлантическом альянсе резкой критике за отказ поддержать американо-израильскую военную операцию против Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио признавал, что Вашингтон по завершении операции против Ирана пересмотрит ценность НАТО.