Келлог советовал Трампу выстроить новые военные отношения с Европой

Келлог отметил, что изначально состоявший из 12 стран военный блок в настоящее время включает 32 государства и поэтому является «очень раздутой архитектурой». Он также обвинил страны Европы в том, что они не вкладывали средства в оборону, опираясь лишь на США. «[Например], если посмотреть на нынешние британские [войска], то у них есть лишь два авианосца и оба находятся на ремонте, из шести их бригад работает (то есть является боеспособной — прим. ТАСС) только одна, — продолжил экс-глава аппарата Совета национальной безопасности. — Нам нужно осознать это и сказать: да, нам необходимо что-то другое».