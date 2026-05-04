Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР пообещал силой пресекать любой «самоуправный» проход судов в Ормузе

В Иране заявили о жёстких мерах в отношении судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, его слова приводит агентство Tasnim.

Источник: AP 2024

По его заявлению, все суда, которые не следуют иранским инструкциям в Ормузском проливе, могут быть принудительно остановлены. Он подчеркнул, что такие меры касаются любых нарушений установленных правил прохода и будут сопровождаться «серьёзными рисками». Также в КСИР рекомендовали судоходным и страховым компаниям внимательно отслеживать официальные уведомления иранских военно-морских сил.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием’Проект свобода". Её цель — вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше