Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией

«Мы признательны Европейской комиссии за ее позицию по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Один из них — Европейский парламент, другой — Парламентская ассамблея Совета Европы», — сказал Ильхам Алиев в обращении по видеосвязи к участникам саммита Европейского политического сообщества в Ереване.