Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Европарламент за последние пять лет принял 14 резолюций, в каждой из которых полно «оскорбительных формулировок» в адрес страны. По его словам, тем самым, в отличие от других европейских институтов — в первую очередь Еврокомиссии — ЕП подрывает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Источник: AP 2024

«Мы признательны Европейской комиссии за ее позицию по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Один из них — Европейский парламент, другой — Парламентская ассамблея Совета Европы», — сказал Ильхам Алиев в обращении по видеосвязи к участникам саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

30 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую обеспечить безопасное возвращение карабахских армян в Нагорный Карабах, который перешел под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. Тогда регион, по официальным данным, покинули около 115 тыс. армян из 120 тыс., проживавших там.

Прежде ЕП неоднократно принимал резолюции с требованием к Еврокомиссии прекратить закупки азербайджанского газа и ввести персональные санкции против азербайджанских официальных лиц из-за систематических нарушений прав человека в стране. Из-за подобной позиции в начале мая парламент Азербайджана объявил о прекращении сотрудничества с ЕП.

Нагорный Карабах известен своими живописными горами, богатым культурным наследием и одновременно сложной политической историей. На протяжении десятилетий этот регион оставался символом противостояния между Арменией и Азербайджаном, привлекая внимание мирового сообщества и становясь предметом многочисленных дискуссий в ООН и других международных организациях.
