Лукашенко сказал об определенных нюансах в отношениях Беларуси с Сербией

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об определенных нюансах в отношениях республики с Сербией. Соответствующее заявление Лукашенко сделал, как передает БелТА, в понедельник, 4 мая 2026 года на встрече с послом Сербии Илиной Вукайлович.
— Были определенные непонимания. Вы об этом хорошо знаете. Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое. Особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы, — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко констатировал, что Сербия была и остается доброй, теплой и близкой для Беларуси страной, а белорусы, в свою очередь, всегда с большим уважением относились к этому государству юго-восточной Европы.
