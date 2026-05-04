Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археолог Бутягин сообщил, что его уголовное преследование не закончилось

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Археолог Александр Бутягин сообщил, что его уголовное преследование не закончилось, несмотря на прекращение ареста по требованию Украины на территории Польши.

Источник: РИА "Новости"

«Ничего не закончено. Просто прекращен как бы мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну если, допустим, сейчас у меня возникнет такая странная идея — снова поехать в Польшу, они снова меня по тому же запросу или по новому тут же арестуют. Ничего не закончилось в этом смысле», — сказал он журналистам.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. На прошлой неделе россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше