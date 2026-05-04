Археолог Бутягин сообщил, что его уголовное преследование не закончилось

«Ничего не закончено. Просто прекращен как бы мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну если, допустим, сейчас у меня возникнет такая странная идея — снова поехать в Польшу, они снова меня по тому же запросу или по новому тут же арестуют. Ничего не закончилось в этом смысле», — сказал он журналистам.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. На прошлой неделе россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.