Желание Трампа снизить поддержку Украины объяснили

Сейчас Трамп, по его словам, погряз в иранской авантюре, и ему не с руки поднимать украинскую тему. Но он обязательно вернется к этому кейсу, возможно, перед выборами в Палату представителей. Однако в обозримой перспективе он вряд ли будет делать резкие заявления с новыми дедлайнами. Мезюхо полагает, что Трамп и его окружение могут всерьез рассматривать вопрос снижения поддержки Киева перед выборами 2028 года, особенно если промежуточные выборы в Конгресс будут для него разгромными.