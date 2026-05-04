В России отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Парламентарий подчеркнул, что Россия не рассматривает Швецию в качестве военной цели и не собирается ее атаковать, вопреки заявлениям скандинавских политиков. Однако запуск спутников и активная разведывательная деятельность, по его мнению, вынуждают российские власти оценивать любые действия Стокгольма в контексте общей военно-политической обстановки и принимать ответные меры.
«Скандинавам давно что-то мерещится: то в обычной белухе заподозрят боевого кита прямиком из Москвы, то списанный метеорологический буй или косяк селедки примут сразу за десяток русских субмарин. Там, где у американцев летающие тарелочки, у шведов — русские подлодки», — заявил депутат.
Толмачев связал активность Швеции с ее недавним вступлением в НАТО и необходимостью оправдывать членство в альянсе, а также с общей тенденцией европейских стран к милитаризации.
Ранее сообщалось, что Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией. Спутнику размером со стиральную машинку потребуется около месяца, чтобы выйти на правильную орбиту. После этого он будет совершать один оборот вокруг Земли за полтора часа.