В России отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Ранее сообщалось, что Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией. Спутнику размером со стиральную машинку потребуется около месяца, чтобы выйти на правильную орбиту. После этого он будет совершать один оборот вокруг Земли за полтора часа.