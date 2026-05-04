Британский генерал заявил об отсутствии средств на оружие до 2030 года

У Лондона отсутствуют средства для закупки новых вооружений вплоть до 2030 года, заявил экс-глава объединенного командования Вооруженных сил Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс в интервью газете The Times.
На данный момент британские вооруженные силы могут только «думать» о подготовке к войне из-за нехватки средств, считает он. У армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но на одноразовые, в значительной степени автономные системы, такие как барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе, или средства с поддержкой искусственного интеллекта средств нет, пояснил Бэрронс.
С тех пор, как в июне 2025 года был опубликован последний обзор стратегической обороны, британское Минобороны «откатилось назад», заявил экс-командующий. Недостаток инвестиций «истощает» промышленную базу и вынуждает оборонные компании переводить производство за границу, предупредил он.
Times в этом контексте обращает внимание на концепцию, известную как «20−40−40», согласно которой 20% боевых возможностей армии в будущем будут приходиться на традиционные платформы, такие, как танки, артиллерия, корабли и истребители, 40%— на недорогую расходную технику, которую не жаль потерять (роботы, барражирующие платформы) и еще 40% — на расходное одноразовое вооружение: дроны-камикадзе, высокоточные ракеты и другое.
Однако, по словам Барронса, британское Минобороны не может позволить себе гасить часть, составляющую 80% расходов — платить за расходную технику и одноразовое вооружение.
Источник Times, близкий к британской армии, опроверг предположение о недостаточности средств на модернизацию, заявив, что они уже вкладывают деньги в программы быстрых закупок новых технологий.
Бюджет британского Минобороны был существенно сокращен еще в 2024 году. Он был урезан примерно на 20%, и речь шла о бюджетных статьях, предусматривающих модернизацию вооруженных сил, говорили источники The Telegraph. В том же году, как следовало из отчета парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств, в бюджетном плане британского Минобороны на 2023−2033 годы обнаружили дефицит как минимум в £16,9 млрд.
В конце апреля 2026-го источники The Telegraph сообщили, что Лондон рассматривает возможность создания «оборонного банка» для стран Объединенных экспедиционных сил, чтобы дешевле занимать деньги на оборонные проекты.
Объединенные экспедиционные силы (JEF, ОЭС) — военная коалиция из десяти стран Северной Европы, возглавляемая Великобританией. Коалиция была создана в 2015 году для быстрого реагирования на кризисы, сдерживания угроз и проведения операций, преимущественно в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.
Кроме Британии в состав ОЭС входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
Трудности с финансированием военных инициатив испытывают и другие европейские страны. На фоне того, как свое присутствие на континенте начали сокращать США, военные чиновники предупреждают, что страны Европы могут столкнуться с кризисом в сфере безопасности.