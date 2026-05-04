Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский генерал заявил об отсутствии средств на оружие до 2030 года

До 2030 года у Лондона нет средств на закупку нового оружия, он не может профинансировать 80% потребностей армии будущего, в первую очередь, по расходной технике и боеприпасам, говорит Бэрронс.

Источник: NATO

У Лондона отсутствуют средства для закупки новых вооружений вплоть до 2030 года, заявил экс-глава объединенного командования Вооруженных сил Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс в интервью газете The Times.

На данный момент британские вооруженные силы могут только «думать» о подготовке к войне из-за нехватки средств, считает он. У армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но на одноразовые, в значительной степени автономные системы, такие как барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе, или средства с поддержкой искусственного интеллекта средств нет, пояснил Бэрронс.

С тех пор, как в июне 2025 года был опубликован последний обзор стратегической обороны, британское Минобороны «откатилось назад», заявил экс-командующий. Недостаток инвестиций «истощает» промышленную базу и вынуждает оборонные компании переводить производство за границу, предупредил он.

Times в этом контексте обращает внимание на концепцию, известную как «20−40−40», согласно которой 20% боевых возможностей армии в будущем будут приходиться на традиционные платформы, такие, как танки, артиллерия, корабли и истребители, 40%— на недорогую расходную технику, которую не жаль потерять (роботы, барражирующие платформы) и еще 40% — на расходное одноразовое вооружение: дроны-камикадзе, высокоточные ракеты и другое.

Однако, по словам Барронса, британское Минобороны не может позволить себе гасить часть, составляющую 80% расходов — платить за расходную технику и одноразовое вооружение.

Источник Times, близкий к британской армии, опроверг предположение о недостаточности средств на модернизацию, заявив, что они уже вкладывают деньги в программы быстрых закупок новых технологий.

Бюджет британского Минобороны был существенно сокращен еще в 2024 году. Он был урезан примерно на 20%, и речь шла о бюджетных статьях, предусматривающих модернизацию вооруженных сил, говорили источники The Telegraph. В том же году, как следовало из отчета парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств, в бюджетном плане британского Минобороны на 2023−2033 годы обнаружили дефицит как минимум в £16,9 млрд.

В конце апреля 2026-го источники The Telegraph сообщили, что Лондон рассматривает возможность создания «оборонного банка» для стран Объединенных экспедиционных сил, чтобы дешевле занимать деньги на оборонные проекты.

Объединенные экспедиционные силы (JEF, ОЭС) — военная коалиция из десяти стран Северной Европы, возглавляемая Великобританией. Коалиция была создана в 2015 году для быстрого реагирования на кризисы, сдерживания угроз и проведения операций, преимущественно в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.

Кроме Британии в состав ОЭС входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Трудности с финансированием военных инициатив испытывают и другие европейские страны. На фоне того, как свое присутствие на континенте начали сокращать США, военные чиновники предупреждают, что страны Европы могут столкнуться с кризисом в сфере безопасности.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше