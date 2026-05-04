Комитет парламента Ирана одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом

ТЕГЕРАН, 4 мая. /ТАСС/. Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана (Меджлиса) закончил рассмотрение законопроекта по управлению Ормузским проливом, ожидается вынесение его на голосование. Об этом сообщил депутат Ахмад Растине.

Источник: AP 2024

«Рассмотрение Стратегического плана действий по управлению Ормузским проливом в комитете по национальной безопасности и внешней политике парламента завершено, и сейчас ожидается его внесение на рассмотрение на пленарном заседании парламента, а также голосование депутатов», — сказал Растине в интервью агентству Mehr.

27 апреля член комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди сообщил, что закон о новом порядке судоходства в Ормузском проливе будет принят сразу после возобновления работы парламента Ирана. Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через пролив.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше