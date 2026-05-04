Эксперт: лидеры стран приедут в Москву 9 мая вопреки угрозам Киева

Несмотря на громкие заявления Киева о планах нанести удар дронами по параду Победы, лидеры иностранных государств все равно приедут в Москву 9 мая. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт выразил уверенность, что угрозы украинской стороны не воплотятся в реальность. Система противовоздушной обороны столицы будет работать в полном режиме, что делает любые атаки заведомо бессмысленными.

Кортунов подчеркнул, что риторику Киева об атаке на парад стоит воспринимать не как реальную военную угрозу, а как очередной шаг в процессе децивилизации и декоммунизации Украины. Праздник 9 Мая — это наследие не только России, но и всех бывших республик СССР. Отказ от этого наследия, выраженный в форме угроз, по словам политолога, многое говорит о характере власти в Киеве.

«Дело не в том, чтобы запугать лидеров государств перед приездом в Россию, а в том, чтобы оказаться в информационном поле. Чтобы Украина не ушла на второй план на фоне ближневосточного конфликта. В реальность угрозы не воплотятся. Главы мировых государств понимают это и все равно посетят Москву. Удары ВСУ заведомо не достигнут цели. 9 мая система ПВО будет работать в полном режиме», — сказал собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что участником праздничных мероприятий в Москве станет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Чехия уже выдала политику разрешение на пролет через свое воздушное пространство в Россию. При этом Эстония, Латвия и Литва отказались пропустить самолет Фицо для визита в Москву.

