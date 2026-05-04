Макрон похвалил Пашиняна за уход от курса «сателлита России»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, отметил политические изменения в Армении и похвалил премьера Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на «европейскую интеграцию».

Источник: Reuters

Он заявил, что в прошлом многие воспринимали Армению как фактического союзника России, но после «бархатной революции» 2018 года курс страны изменился.

«Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Восемь лет назад эта страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров. Тот факт, что сегодня мы видим так много новых визитов в вашу страну, очень показателен», — сказал Макрон (цитата по News.am).

Пашинян занял свой пост в мае 2018 года на волне массовых народных протестов, возглавляемое им движение «Мой шаг» выступило против продления полномочий президента Сержа Саргсяна. В результате «бархатной революции» последний ушел в отставку, а Пашинян был избран премьером.

В том же году Армения стала парламентской республикой — полномочия президента были существенно сокращены, а власть перешла к Национальному собранию и премьер-министру.

