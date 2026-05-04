NYT: Израиль применяет в Ливане такую же «модель», как в Газе

Американская газета The New York Times пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сравняла с землей как минимум двадцать ливанских городов и деревень вблизи границы с Израилем, уничтожив гражданскую инфраструктуру, включая школы, больницы и мечети. Деревни превратились в пепел, а местоположение городов теперь можно угадать только по белым руинам, говорится в статье.