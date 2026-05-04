NYT: Израиль применяет в Ливане такую же «модель», как в Газе

Американская газета The New York Times пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сравняла с землей как минимум двадцать ливанских городов и деревень вблизи границы с Израилем, уничтожив гражданскую инфраструктуру, включая школы, больницы и мечети. Деревни превратились в пепел, а местоположение городов теперь можно угадать только по белым руинам, говорится в статье.
Израильские солдаты применяют разные методы, включая контролируемые подрывы, пишет NYT. Также распространяются видео и фотографии, доказывающие, как израильские бульдозеры и экскаваторы сносят здания в сильно поврежденных районах Ливана. Например, на одном из видеороликов видно, как в конце апреля экскаватор разрушает солнечные батареи недалеко от приграничной деревни Дабл. По данным государственного информационного агентства Ливана, солнечные батареи обеспечивали поселение электричеством и питали станцию водоснабжения.
«В основном, это та же самая схема, которую мы зафиксировали в Газе. Это стратегия, которую используют израильтяне, и они последовательно применяют ее по всему региону», — добавила Барбара Марколини, сотрудница Amnesty International*.
NYT напоминает, что на юге Ливана многие города уже были разрушены в результате войны между Израилем и «Хезболлой» в 2024 году. Сейчас, судя по спутниковым снимкам, масштабы разрушений гораздо больше.
Преднамеренное и масштабное уничтожение гражданских объектов и имущества без каких-либо военных оснований является военным преступлением.
Как утверждает NYT, наиболее масштабные очаги разрушений сосредоточены в шиитских деревнях, тогда как в соседних деревнях, где проживает преимущественно христианское население, разрушения куда меньше.
* Amnesty International внесена в РФ в реестр нежелательных организаций
** Human Rights Watch внесена в РФ в реестр нежелательных организаций