«Сигнал Путину». В ФРГ выступили с радикальным призывом после решения США

Депутат бундестага Кизеветтер призвал создать аналог Tomahawk вместе с Киевом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отказ США размещать дальнобойные ракеты в Германии должен подтолкнуть Европу к созданию альтернативы американским ракетам Tomahawk при участии Киева, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

«Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной», — приводит его слова портал WEB.de.

По мнению политика, решение США является более серьезным вызовом, чем объявленное сокращение американского контингента на пять тысяч человек, и посылает неправильный сигнал президенту России Владимиру Путину.

Накануне издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что Вашингтон в рамках планируемого сокращения присутствия войск США в Германии пересмотрит решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в этой стране.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на пять тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.

В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

