В Госдуме отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Швеция запустила в космос военный спутник из серии, предназначенной для слежки за территорией России. Такой шаг можно воспринимать как действие потенциального противника, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что Кремль осведомлен, что шведская сторона намерена использовать спутники для мониторинга за перемещением российской военной техники и личного состава.