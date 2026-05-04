В Госдуме отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Швеция запустила в космос военный спутник из серии, предназначенной для слежки за территорией России. Такой шаг можно воспринимать как действие потенциального противника, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что Кремль осведомлен, что шведская сторона намерена использовать спутники для мониторинга за перемещением российской военной техники и личного состава.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что Москва не рассматривает Швецию как военную цель и не планирует нападение, несмотря на риторику политиков скандинавских стран. Однако российская сторона вынуждена воспринимать активную разведывательную деятельность Стокгольма в контексте общей военно-политической обстановки. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что на запуск спутников Россия соразмерно отреагирует.

«Скандинавам давно что-то мерещится: то в обычной белухе заподозрят боевого кита прямиком из Москвы, то списанный метеорологический буй или косяк селедки примут сразу за десяток русских субмарин. Там, где у американцев летающие тарелочки, у шведов — русские подлодки», — заявил депутат.

Толмачев связал активность Швеции с ее недавним вступлением в НАТО и необходимостью оправдывать членство в альянсе. Он также указал на общую тенденцию европейских стран к милитаризации.

Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что запуск первого военного разведывательного спутника осуществила американская компания SpaceX с военной авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На нужную орбиту аппарат выйдет примерно через месяц. В ближайшие два года Швеция планирует запустить около десятка таких спутников.