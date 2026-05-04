В Госдуме отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Парламентарий отметил, что Москва не рассматривает Швецию как военную цель и не планирует нападение, несмотря на риторику политиков скандинавских стран. Однако российская сторона вынуждена воспринимать активную разведывательную деятельность Стокгольма в контексте общей военно-политической обстановки. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что на запуск спутников Россия соразмерно отреагирует.
«Скандинавам давно что-то мерещится: то в обычной белухе заподозрят боевого кита прямиком из Москвы, то списанный метеорологический буй или косяк селедки примут сразу за десяток русских субмарин. Там, где у американцев летающие тарелочки, у шведов — русские подлодки», — заявил депутат.
Толмачев связал активность Швеции с ее недавним вступлением в НАТО и необходимостью оправдывать членство в альянсе. Он также указал на общую тенденцию европейских стран к милитаризации.
Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что запуск первого военного разведывательного спутника осуществила американская компания SpaceX с военной авиабазы Ванденберг в Калифорнии. На нужную орбиту аппарат выйдет примерно через месяц. В ближайшие два года Швеция планирует запустить около десятка таких спутников.