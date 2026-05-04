Что определит мировую повестку на неделе 4 — 10 мая: прогнозы экспертов

Ближний Восток: неизбежность эскалации конфликта
Иран предложил США трехэтапный план урегулирования конфликта, предусматривающий открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий. Тегеран согласен заморозить ядерную программу сроком до 15 лет, но выступил против уничтожения своих ядерных объектов. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение неприемлемым.
По оценке заместителя директора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на Ближнем Востоке формируются предпосылки для нового витка эскалации.
Стороны выдвигают взаимоисключающие требования, которые не подразумевают компромисса. Судя по инсайдам, в Иране обостряется внутриэлитное противоречие между сторонниками жесткого курса (КСИР) и сторонниками диалога (политическое руководство). Не факт, что мы увидим обострение именно в рамках этой недели, но тенденции укрепляются.
Доцент Финансового университета Иван Пятибратов считает, что конфликт в ближайшее время не будет урегулирован. Несмотря на заявления Трампа о завершении боевых действий, риск их продолжения остается высоким.
У Трампа истекли те самые 60 дней, в рамках которых он мог вести боевые действия без одобрения Конгресса. Нельзя забывать о том, что у него есть еще 30 дней на вывод войск, и за эти 30 дней ничто ему не мешает под прикрытием вывода войск продолжать боевые действия на территории Ирана.
Пятибратов также отмечает, что заявления США о готовности обеспечить судоходство через Ормузский пролив могут означать усиление военного присутствия в регионе, включая возможное прохождение американских кораблей, что повышает уровень напряженности. Сохраняется и противостояние Израиля и Ливана, стороны по-прежнему не достигли соглашения.
Вероятность нового витка эскалации конфликта США и Израиля с Ираном и его союзниками остается высокой, прежде всего на фоне борьбы за контроль над Ормузским проливом и угроз бомбардировок Ливана со стороны Израиля.
Азия: саммит АСЕАН и возможный визит Трампа в Китай
По мнению Карягина, главным событием недели в Азии станет 48-й саммит АСЕАН на Филиппинах, где будут обсуждаться вопросы энергетической и продовольственной безопасности, а также перспективы регионального сотрудничества. Радикальных прорывов на встрече не ожидается, однако общий контур переговоров останется позитивным, уверен эксперт.
По словам Пятибратова, важным фактором в азиатской повестке остается возможный визит Дональда Трампа в Китай и роль Пекина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Заявления Ирана о готовности к переговорам с США могут быть следствием контактов с Китаем и с Россией. Недаром недавно Владимир Путин созванивался с Трампом, они в том числе обсуждали американо-иранский конфликт. Китай, с одной стороны, выступает за завершение войны в Иране, с другой — продолжает поставки в страну товаров двойного назначения.
На фоне событий на Ближнем Востоке в Азии сохраняются риски топливного кризиса, что усиливает значение энергетической безопасности и дипломатических усилий по урегулированию конфликта США и Ирана и разблокированию Ормузского пролива.
США: предвыборная кампания в Конгресс и «развод с НАТО»
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии более чем на 5 тыс. человек. Это решение стало частью пересмотра размещения сил США в Европе. Одновременно американский лидер усилил критику союзников, в частности Италии и Испании, за их позицию по Ирану.
К кейсу по Ирану явно присоединяется «развод с НАТО». Трамп усилил критику Италии, Испании, Германии. Есть перспективы разрядки на фоне годовщины победы во Второй мировой войне, но Трамп и это событие может использовать, чтобы снова напомнить о том, что, если бы не Вашингтон, Европа говорила бы на немецком и немного на японском.
Эксперты отмечают, что снижение рейтингов Трампа вызывает обеспокоенность в Республиканской партии на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс.
Война в Иране оказывает колоссальное влияние на рейтинги республиканцев и Трампа. Кроме того, в США гремит история с покушением на Трампа. Акценты смещены на плохую работу службы безопасности президента. Это также сказывается на репутации Трампа, потому что он сам назначал людей. Ситуация может привести к внутренним трениям внутри республиканской партии.
Таким образом, в США ключевыми факторами повестки остаются электоральная борьба, действия демократов по дискредитации республиканцев и Трампа на фоне неудачных решений во внутренней и внешней политике, а также попытки отдельных представителей республиканцев поднять свой рейтинг за счет критики президента-однопартийца.
Европа: первый саммит Армения — ЕС, вывод войск США из ФРГ
В Ереване проходят два крупных мероприятия — саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит ЕС — Армения, в которых участвуют лидеры европейских стран и представители международных организаций.
Первый саммит Армения — ЕС является недвусмысленной попыткой Брюсселя повлиять на парламентские выборы в Армении, которые должны состояться 7 июня.
Карягин также отмечает, что на этой неделе в ЕС ожидается большое количество мероприятий по случаю «Дня Европы». По его словам, европейские страны постараются сформировать позитивную повестку, однако скрыть проблемы, связанные с расколом внутри союза, будет сложно.
Пятибратов обращает внимание на заявление Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии. По его словам, в Европе усиливаются опасения, что региону придется самостоятельно решать вопросы обороны и безопасности.
В Германии полным ходом идет реформа закона о службе в армии. Пока еще ее не сделали обязательной, но очевидно, реформа нацелена на то, чтобы в армии ФРГ служили на обязательной основе, особенно в условиях отсутствия поддержки со стороны США.
Таким образом, в Европе усиливаются дискуссии о необходимости самостоятельной политики в сфере безопасности и обороны, а также о преодолении внутреннего раскола.