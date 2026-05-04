ЕК получила сигнал от Британии о желании поучаствовать в помощи для Украины

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Еврокомиссия получила сигнал Великобритании о желании поучаствовать в программе финансирования военных нужд Украины на 90 миллиардов евро, подтвердил в понедельник представитель ЕК Балаш Уйвари.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на канцелярию британского премьера Кира Стармера, что правительство Великобритании заявило о планах вступить в переговоры о присоединении к инициативе ЕС по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.
«Мы наблюдаем четкий политический сигнал со стороны Великобритании о намерении присоединиться к пакету помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Очевидно, это лишь первый шаг. Далее предстоит перейти к конкретным переговорам, чтобы согласовать ряд различных вопросов», — сказал Уйвари в ходе брифинга в Брюсселе.
Чиновник уточнил, что Лондон должен, в частности, взять на себя обязательство «внести справедливый и соразмерный финансовый вклад» в покрытие расходов, связанных с займом (в 90 миллиардов евро — ред.).
«Этот вклад должен быть пропорционален объему (военных — ред.) контрактов, предоставленных компаниям, зарегистрированным в Великобритании», — отметил Уйвари.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты «репараций» со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.