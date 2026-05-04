RFI: Макрон призвал к совместному открытию Ормузского пролива США и Ираном

Макрон напомнил, что параллельное предложение по открытию Ормузского пролива, выдвинутое им совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, остается в силе. Франко-британский план, который объединяет около 50 стран, уже обсуждается в Лондоне. Однако Париж и Лондон подчеркивают, что их миссия должна быть «нейтральной» и «отмежеваться от воюющих сторон». Согласно RFI, высказывания французского лидера показывает, что Европа предпочитает дипломатию односторонним военным действиям, особенно в регионе, где просчет может иметь глобальные экономические последствия.