RFI: Макрон призвал к совместному открытию Ормузского пролива США и Ираном

Прежде всего мы надеемся на скоординированное возобновление работы между Ираном и Соединенными Штатами. Это единственное решение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив на долгосрочной основе, что обеспечит свободное судоходство без ограничений или сборов.
При этом Макрон вновь подчеркнул, что Франция не присоединится к объявленной президентом США миссии по «выводу» коммерческих судов из Персидского залива под угрозой нападения Ирана. По данным французской радиостанции RFI, он предупредил, что «инициативе» под руководством США не хватает ясности и она чревата дальнейшей напряженностью в и без того нестабильном регионе.
Я не знаю, что это за инициатива. Мы не собираемся принимать участие ни в какой военной операции в рамках, которые мне кажутся неясными.
Макрон напомнил, что параллельное предложение по открытию Ормузского пролива, выдвинутое им совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, остается в силе. Франко-британский план, который объединяет около 50 стран, уже обсуждается в Лондоне. Однако Париж и Лондон подчеркивают, что их миссия должна быть «нейтральной» и «отмежеваться от воюющих сторон». Согласно RFI, высказывания французского лидера показывает, что Европа предпочитает дипломатию односторонним военным действиям, особенно в регионе, где просчет может иметь глобальные экономические последствия.