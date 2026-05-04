Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RFI: Макрон призвал к совместному открытию Ормузского пролива США и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, на восьмом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, призвал США и Иран к «скоординированному» открытию Ормузского пролива.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Прежде всего мы надеемся на скоординированное возобновление работы между Ираном и Соединенными Штатами. Это единственное решение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив на долгосрочной основе, что обеспечит свободное судоходство без ограничений или сборов.

Эммануэль Макрон
президент Франции

При этом Макрон вновь подчеркнул, что Франция не присоединится к объявленной президентом США миссии по «выводу» коммерческих судов из Персидского залива под угрозой нападения Ирана. По данным французской радиостанции RFI, он предупредил, что «инициативе» под руководством США не хватает ясности и она чревата дальнейшей напряженностью в и без того нестабильном регионе.

Я не знаю, что это за инициатива. Мы не собираемся принимать участие ни в какой военной операции в рамках, которые мне кажутся неясными.

Эммануэль Макрон
президент Франции

Макрон напомнил, что параллельное предложение по открытию Ормузского пролива, выдвинутое им совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, остается в силе. Франко-британский план, который объединяет около 50 стран, уже обсуждается в Лондоне. Однако Париж и Лондон подчеркивают, что их миссия должна быть «нейтральной» и «отмежеваться от воюющих сторон». Согласно RFI, высказывания французского лидера показывает, что Европа предпочитает дипломатию односторонним военным действиям, особенно в регионе, где просчет может иметь глобальные экономические последствия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше