Политолог раскрыл, почему Трамп намерен свернуть поддержу Киева

«Трамп обещал завершить конфликт в считанные часы, затем в считанные дни, называл новые дедлайны, но каждый раз его слова оказывались пустым сотрясанием воздуха. После саммита в Анкоридже украинская сторона фактически саботировала его мирный план. Главным препятствием на этом пути является украинский президент Владимир Зеленский», — заявил собеседник «Ленты.ру».



Сейчас, по словам политолога, внимание Дональда Трампа приковано к противостоянию с Ираном, поэтому украинская тема для него не на первом месте. Однако он обязательно к ней вернется, возможно, перед выборами в Палату представителей. Но в ближайшее время резких заявлений с новыми сроками ждать не стоит. Мезюхо предполагает, что команда Трампа всерьез обсуждает снижение поддержки Киева перед выборами 2028 года. Особенно если промежуточные выборы в Конгресс обернутся для него провалом.



Эксперт обратил внимание на раскол внутри Республиканской партии. MAGA-сообщества больше не едины, их яркие представители поссорились с Трампом. Журналист Такер Карлсон сегодня ему не союзник, а Илон Маск хоть и прекратил атаки, но прежнего уровня доверия между ним и главой Белого дома уже не будет.



Даже в администрации президента, отметил Мезюхо, зреет недовольство. Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, видят иранскую авантюру и украинский конфликт иначе, чем их начальник.



Чтобы сплотить ряды MAGA-избирателей, Трамп может резко сократить помощь Киеву и вернуться к старой информационной повестке.



«Будучи кандидатом, он пропагандировал мир, но в итоге стал президентом войны и насилия. Теперь он может попытаться вернуться к старой риторике, чтобы сохранить за республиканцами пост президента», — пояснил Мезюхо.



Впрочем, политолог считает, что Трамп уже не способен объединять MAGA-сообщество. Внутри партии слишком много тех, кого не устраивает фактический захват власти Трампом и его окружением.



Ранее в СМИ появилась информация, что президент США может снизить поддержку Украины перед выборами 2028 года, чтобы вернуть себе популярность.