Политолог раскрыл, почему Трамп намерен свернуть поддержу Киева

«Трамп обещал завершить конфликт в считанные часы, затем в считанные дни, называл новые дедлайны, но каждый раз его слова оказывались пустым сотрясанием воздуха. После саммита в Анкоридже украинская сторона фактически саботировала его мирный план. Главным препятствием на этом пути является украинский президент Владимир Зеленский», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Сейчас, по словам политолога, внимание Дональда Трампа приковано к противостоянию с Ираном, поэтому украинская тема для него не на первом месте. Однако он обязательно к ней вернется, возможно, перед выборами в Палату представителей. Но в ближайшее время резких заявлений с новыми сроками ждать не стоит. Мезюхо предполагает, что команда Трампа всерьез обсуждает снижение поддержки Киева перед выборами 2028 года. Особенно если промежуточные выборы в Конгресс обернутся для него провалом.
Эксперт обратил внимание на раскол внутри Республиканской партии. MAGA-сообщества больше не едины, их яркие представители поссорились с Трампом. Журналист Такер Карлсон сегодня ему не союзник, а Илон Маск хоть и прекратил атаки, но прежнего уровня доверия между ним и главой Белого дома уже не будет.
Даже в администрации президента, отметил Мезюхо, зреет недовольство. Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, видят иранскую авантюру и украинский конфликт иначе, чем их начальник.
Чтобы сплотить ряды MAGA-избирателей, Трамп может резко сократить помощь Киеву и вернуться к старой информационной повестке.
«Будучи кандидатом, он пропагандировал мир, но в итоге стал президентом войны и насилия. Теперь он может попытаться вернуться к старой риторике, чтобы сохранить за республиканцами пост президента», — пояснил Мезюхо.
Впрочем, политолог считает, что Трамп уже не способен объединять MAGA-сообщество. Внутри партии слишком много тех, кого не устраивает фактический захват власти Трампом и его окружением.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент США может снизить поддержку Украины перед выборами 2028 года, чтобы вернуть себе популярность.
Политолог раскрыл, почему Трамп намерен свернуть поддержу Киева
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, почему Дональд Трамп может сократить помощь Киеву. По его мнению, причины этого решения гораздо глубже, чем пишут западные СМИ. Эксперт назвал украинское направление для американского лидера провальным.
«Трамп обещал завершить конфликт в считанные часы, затем в считанные дни, называл новые дедлайны, но каждый раз его слова оказывались пустым сотрясанием воздуха. После саммита в Анкоридже украинская сторона фактически саботировала его мирный план. Главным препятствием на этом пути является украинский президент Владимир Зеленский», — заявил собеседник «Ленты.ру».