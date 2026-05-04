Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США

Польша не намерена использовать вывод Соединёнными Штатами своих военных из ряда европейских стран для увеличения американского контингента на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

Источник: AP 2024

«Мне кажется, что Польша не должна как страна подбирать (американских военных из других стран. — RT)», — сказал он на брифинге перед вылетом из Еревана.

При этом Туск подчеркнул, что не позволит использовать Польшу для подрыва европейской солидарности и сотрудничества.

Он также отметил, что Варшава уже два года ведёт переговоры об увеличении американского военного присутствия и приветствует такой шаг.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что решение США о выводе около 5 тыс. военных из Германии стало неожиданным для Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отверг связь вывода более 5 тыс. американских солдат с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта с Ираном.

