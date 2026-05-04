Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США

«Мне кажется, что Польша не должна как страна подбирать (американских военных из других стран. — RT)», — сказал он на брифинге перед вылетом из Еревана.
При этом Туск подчеркнул, что не позволит использовать Польшу для подрыва европейской солидарности и сотрудничества.
Он также отметил, что Варшава уже два года ведёт переговоры об увеличении американского военного присутствия и приветствует такой шаг.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что решение США о выводе около 5 тыс. военных из Германии стало неожиданным для Евросоюза.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отверг связь вывода более 5 тыс. американских солдат с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта с Ираном.