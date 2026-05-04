Сельчане плачут из-за мемориала «Скорбящая мать»

Мемориал остаётся сердцем патриотической жизни донской глубинки: здесь проходят все значимые мероприятия, школьные линейки и встречи с ветеранами. Директор школы Юлия Кононенко в разговоре с rostov.aif.ru. подчёркивает, что для волошинцев война — это не далёкие цифры, а судьбы конкретных земляков. В школьном музее собраны документы, фотографии и личные вещи солдат, а каждый житель села знает подвиг братьев Бутурлимовых, которые, как и ещё полсотни павших героев, покоятся в братской могиле.