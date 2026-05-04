Сельчане плачут из-за мемориала «Скорбящая мать»

Жители плачут, когда смотрят на разрушающийся мемориал «Скорбящая мать» на братской могиле в слободе Волошино (примерно в 250 км от Ростова). Люди больше не в силах мириться с таким положением дел. Они не раз жаловались в администрацию, но получали лишь отписки.
Состояние, по словам сельчан, оставляет желать лучшего: потрескалась и местами потемнела плитка, а кое-где даже появилась плесень. Какая же судьба ждёт мемориал, разбирался rostov.aif.ru.
Сердце села.
Мемориал «Скорбящая мать» находится в центре Волошинского сельского поселения, где проживают всего две тыс. человек. В местной школе учатся 135 ребят. И уж они-то о памяти предков не забывают: регулярно посещают памятник, чтобы привести его в порядок своими силами.
Мемориал остаётся сердцем патриотической жизни донской глубинки: здесь проходят все значимые мероприятия, школьные линейки и встречи с ветеранами. Директор школы Юлия Кононенко в разговоре с rostov.aif.ru. подчёркивает, что для волошинцев война — это не далёкие цифры, а судьбы конкретных земляков. В школьном музее собраны документы, фотографии и личные вещи солдат, а каждый житель села знает подвиг братьев Бутурлимовых, которые, как и ещё полсотни павших героев, покоятся в братской могиле.
Подростки Василий и Стефан Бутурлимовы сбили немецкий самолёт и были зверски замучены фашистами.
«Для наших детей это не просто обязанность. Это дань уважения тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Память предков жива, пока мы сами готовы её поддерживать», — отмечает Юлия Ильинична.
Она рассказала, что немцы вошли в Волошино 4 июля 1942 года, находились там пять долгих месяцев. Подростки Василий и Стефан в балке Ревухе обнаружили вражеский пулемёт, а потом, увидев летящий немецкий самолёт, начали по нему стрелять и сбили. Самолёт был гружен припасами и снаряжением. Фашисты устроили облаву, обыскали все дворы…
Две недели гитлеровцы зверски пытали мальчиков. В ночь на 28 августа 1942 года их вывезли за село и, не расстреливая, бросили в снарядную воронку, скрученных колючей проволокой. Лишь в марте 1943-го, после освобождения села воинами Кантемировской дивизии, односельчане отыскали место гибели героев и перезахоронили их в центре села, где позже установили монумент.
Денег на ремонт нет?
Юлия Ильинична признаётся, что неоднократно обращалась к главе поселения с просьбой выделить средства на реставрацию мемориала: ступени с обрушившейся облицовкой, трещины в барельефе и осыпающаяся плитка требовали срочного вмешательства. В ответ она неизменно слышала одно: в бюджете нет денег. Кто именно написал жалобу главе Следкома России Александру Бастрыкину, директор не знает, но предполагает, что это сделал кто-то из местных жителей, кому дорога история малой родины.
Сегодня школа вместе с педагогами готовит пакет документов для ходатайства о посмертном награждении братьев орденом — их подвиг так и не был официально отмечен. Символично, что в Волошинском сельском поселении живёт двоюродная правнучка героев, которая сегодня работает учителем в той же школе.
Ситуацией заинтересовался центральный аппарат СК РФ. В ведомстве подтвердили: процессуальная проверка уже организована, а ход её исполнения и меры по восстановлению сооружения поставлены на контроль.
К сожалению, это далеко не первый случай, когда жителям приходится обращаться в федеральные ведомства, чтобы решить ситуацию с ремонтом мемориалов. В прошлом году произошёл вопиющий случай в Морозовском районе. Перед самым 80-летием Победы в посёлке Разлатный снесли единственный монумент героям Великой Отечественной войны. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В итоге на месте снесённого появился новый памятник, правда, обычный, как могильное надгробие на кладбище.
Есть и положительные примеры. В прошлом году был отремонтирован Кумженский мемориал в Ростове. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Проверка показала, что у скульптурной композиции отслоились отделочные материалы. Но Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города не принимал меры по устранению нарушений. Однако после внесения представления памятник восстановили.
Не сезонное явление.
Общественники предостерегают о того, чтобы память о подвигах предков не превращалась в сезонное явление.
«В разговорах о воинских памятниках часто звучит горькая, но верная мысль: мы вспоминаем о них лишь к девятому мая. Память превращается в сезонное явление, привязанное к календарной дате, тогда как подвиг, которому эти монументы посвящены, не имеет сроков давности», — рассказал rostov.aif.ru. председатель организации «Традиционные ценности» Николай Ларин.
Он отметил, что памятники конца прошлого века, отлитые в основном из бетона, неизбежно разрушаются под воздействием влаги и перепадов температур: материал покрывается сетью трещин, теряет форму и цвет.
«Пока там ещё есть те, кто своими силами поддерживает этот памятник, но косметическая покраска или уход за прилегающей территорией лишь маскируют проблему, тогда как скульптуре давно требуется профессиональная реставрация», — рассказал Ларин.
О том, какая судьба ждёт мемориал rostov.aif.ru рассказал глава администрации Волошинского сельского поселения Андрей Бондаренко:
«Мемориал в нашем селе был построен в 1985 году. На данный момент он не находится в безобразном состоянии, однако объективно требует капитального ремонта: плитка местами потрескалась, отошла от основания или полностью вывалилась. Ранее мы пытались поддерживать памятник в порядке своими силами, но для полноценного восстановления необходимы профессиональные работы и серьёзное финансирование», — отметил Бондаренко.
Он рассказал, что в 2021 году была составлена смета на капитальный ремонт — тогда сумма составляла около 3,5 млн рублей. Однако средств местного бюджета для этого недостаточно. После обращений жителей памятник осмотрел глава Миллеровского района Олег Коваленко и дал поручение осуществить текущий ремонт.
«Будет произведено бетонирование, штукатурка и окрашивание поверхностей. Задача — привести мемориал в достойный вид к 9 Мая. Также мы произведём перерасчёт сметы на капитальный ремонт. По предварительным оценкам, стоимость работ может вырасти до семи-десяти млн рублей» , — уточнил Бондаренко.
О том, что делать в случаях, когда власти не реагируют на олбращения жителей rostov.aif. ru рассказал юрист Роман Ревунов:
«Обычно памятники находятся на балансе муниципалитета, поэтому по вопросу ненадлежащего состояния такого объекта нужно обращаться в местную администрацию», — пояснил Ревунов.
Если в администрации пишут, что нет средств для ремонта, то тогда нужно обращаться в прокуратуру, она выдаст администрации предписание для устранения недочётов. Если и это не поможет, тогда вопрос решается через суд.
«В моей практике есть пример успешного решения вопроса с памятником в Новочеркасске. Я прошёл через все инстанции и теперь администрация, наконец, заложила в бюджет средства на финансирование ремонта этого памятника. Сразу скажу, что процедура небыстрая. Она занимает от полутора до двух лет», — отметил Ревунов.