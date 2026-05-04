Бессент заявил, что США установили контроль над Ормузским проливом

Так Бессент прокомментировал сообщение Центрального командования США о проходе американских военных кораблей через Ормузский пролив и сопровождении коммерческих судов. По данным этого командования, два торговых судна под флагом США уже безопасно прошли через пролив, а американские силы участвуют в восстановлении гражданского судоходства.