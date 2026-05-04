Бессент заявил, что США установили контроль над Ормузским проливом

Соединенные Штаты «заблокировали суда, входящие и выходящие из иранских портов», утверждает глава американского Минфина.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. США контролируют Ормузский пролив и блокируют движение судов в иранские порты. С таким утверждением выступил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорим, что иранцы не контролируют пролив. Мы полностью контролируем пролив. Мы заблокировали суда, входящие в и выходящие из иранских портов», — сказал он.

Так Бессент прокомментировал сообщение Центрального командования США о проходе американских военных кораблей через Ормузский пролив и сопровождении коммерческих судов. По данным этого командования, два торговых судна под флагом США уже безопасно прошли через пролив, а американские силы участвуют в восстановлении гражданского судоходства.

