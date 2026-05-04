Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп добавил «ястреба» в команду переговорщиков по Ирану

Администрация Дональда Трампа на фоне зашедших в тупик переговоров с Тегераном добавила нового члена в свою переговорную команду. Его кандидатуру предложил зять Трампа Джаред Кушнер.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильский телеканал i24news со ссылкой на официальных лиц в США сообщает, что к команде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа присоединился Ник Стюарт, бывший управляющий директор FDD Action, лоббистского подразделения «Фонда защиты демократии» (FDD).

Издание подчеркивает, что Стюарт известен как «антииранский ястреб». В первой администрации Трампа он возглавлял аппарат Группы действий Госдепартамента по Ирану под руководством тогдашнего спецпредставителя Брайана Хука. Стюарт участвовал в разработке санкций против Ирана и России.

Конгрессвумен Клаудия Тенни назвала Стюарта «выдающимся дополнением» для группы Уиткоффа и одним из «самых авторитетных экспертов Америки по иранской политике». «Его обширный опыт и доказанное лидерство помогут продвинуть мирные цели президента Трампа и заключить сделку, которая поставит Америку на первое место», — считает она.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше