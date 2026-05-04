СМИ: Трамп добавил «ястреба» в команду переговорщиков по Ирану

Израильский телеканал i24news со ссылкой на официальных лиц в США сообщает, что к команде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа присоединился Ник Стюарт, бывший управляющий директор FDD Action, лоббистского подразделения «Фонда защиты демократии» (FDD).
Издание подчеркивает, что Стюарт известен как «антииранский ястреб». В первой администрации Трампа он возглавлял аппарат Группы действий Госдепартамента по Ирану под руководством тогдашнего спецпредставителя Брайана Хука. Стюарт участвовал в разработке санкций против Ирана и России.
Конгрессвумен Клаудия Тенни назвала Стюарта «выдающимся дополнением» для группы Уиткоффа и одним из «самых авторитетных экспертов Америки по иранской политике». «Его обширный опыт и доказанное лидерство помогут продвинуть мирные цели президента Трампа и заключить сделку, которая поставит Америку на первое место», — считает она.