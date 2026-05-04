Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хорошо для России». На Западе неожиданно высказались об одном шаге США

Макдональд назвал решение Китая игнорировать санкции США хорошей новостью для РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.

«Это потенциально очень хорошая новость для России. Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности», — написал он в соцсети X.

На прошлой неделе Соединенные Штаты дважды расширили перечень рестрикций против Ирана. Среди прочего в него вошли китайские организации, включая Hengli Petrochemical — якобы за участие в торговле иранской нефтью. Сама компания такую деятельность отрицала.

Позже Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать ограничения, введенные Вашингтоном для пяти китайских нефтяных компаний.

В МИД КНР пообещали защищать законные права и интересы своих компаний. До этого власти Китая не раз выступали против односторонних санкций и «юрисдикции длинных рук» — распространения законодательства на территорию других стран.

В середине апреля в Китае вступили в силу правила по противодействию необоснованным внешним ограничительным мерам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше