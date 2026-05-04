Туск выступил против переброски в Польшу из Германии военных США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не даст согласия на передислокацию части американского контингента из Германии на территорию страны. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в понедельник. Его слова цитируют польские СМИ, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я не позволю использовать Польшу для подрыва солидарности или сотрудничества на европейском уровне», — приводит «Интерфакс» ответ Дональда Туска на вопрос журналистов о вероятном размещении на польской территории военнослужащих, выведенных Пентагоном из ФРГ.

Глава польского правительства отметил, что вывод американских войск из ряда европейских стран — проблема крайне чувствительная. «Мы, как страна, не должны подбирать [этот контингент], не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду», — добавил он.

Туск также пояснил, что военное присутствие США в Европе важно не только непосредственно для Польши, но и для других союзников Вашингтона по НАТО, поскольку американские военные «так или иначе» обеспечивают безопасность.

Иную позицию в тот же день озвучил замглавы Минобороны Польши Павел Залевский. В интервью телеканалу RMF24 он не стал исключать, что выведенные из Германии войска могут оказаться в Польше. Он уточнил, что не может дать точный ответ, где будут размещены выведенные из ФРГ силы, так как решение по этому вопросу должен принять Пентагон. Представитель польского Минобороны добавил, что власти страны настроены на увеличение численности американских военных на территории страны.

На вопрос, обсуждала ли Варшава этот сценарий с Вашингтоном, Залевский ответил, что все недавние переговоры «были сосредоточены на наращивании американского потенциала в Польше — это единственное, что я могу подтвердить». Он резюмировал: «Я считаю, что сохранение американских солдат в Европе отвечает как европейским, так и американским интересам».

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна изучает возможность сокращения воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6−12 месяцев пять тысяч американских военнослужащих.

