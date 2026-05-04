Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сокращают присутствие в Германии: чем это грозит Европе и России

США планируют сократить военное присутствие в Германии более чем на 5 тыс. человек. Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин рассказал Новостям Mail о последствиях сокращения американского военного контингента в Германии для ЕС и России.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Дональд Трамп заявил о планах сократить американский контингент в Германии более чем на 5 тыс. военнослужащих. По состоянию на конец прошлого года в стране находилось свыше 36 тыс. военных США. Идея сокращения присутствия обсуждается с 2020 года: тогда рассматривался вывод до 11,9 тыс. военнослужащих, однако в 2021 году администрация Джо Байдена приостановила эти планы, напоминает Тебин.

По мнению эксперта, нынешнее сокращение не является критическим и укладывается в общую линию Вашингтона.

С одной стороны, решение США по сокращению военного контингента — реакция, характерная для стиля управления Трампа. С другой стороны — часть долгосрочной политики США по ограниченному сокращению вовлеченности в европейские дела.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Политика Трампа предполагает усиление роли европейских союзников в обеспечении собственной безопасности, при этом США стремятся сохранить за собой ведущую позицию, отмечает эксперт. Насколько такая модель окажется рабочей в Европе, пока не ясно.

Для России это нельзя назвать однозначным плюсом, так как подобные действия способствуют дальнейшему росту политико-военной активности ЕС и европейских держав, наращиванию военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса, интенсификации дискуссии о европейском ядерном сдерживании.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении американского военного контингента на территории страны. При этом он не подтвердил, связан ли вопрос о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше с выводом контингента США из Германии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше