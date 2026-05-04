США сокращают присутствие в Германии: чем это грозит Европе и России

Ранее Дональд Трамп заявил о планах сократить американский контингент в Германии более чем на 5 тыс. военнослужащих. По состоянию на конец прошлого года в стране находилось свыше 36 тыс. военных США. Идея сокращения присутствия обсуждается с 2020 года: тогда рассматривался вывод до 11,9 тыс. военнослужащих, однако в 2021 году администрация Джо Байдена приостановила эти планы, напоминает Тебин.
По мнению эксперта, нынешнее сокращение не является критическим и укладывается в общую линию Вашингтона.
С одной стороны, решение США по сокращению военного контингента — реакция, характерная для стиля управления Трампа. С другой стороны — часть долгосрочной политики США по ограниченному сокращению вовлеченности в европейские дела.
Политика Трампа предполагает усиление роли европейских союзников в обеспечении собственной безопасности, при этом США стремятся сохранить за собой ведущую позицию, отмечает эксперт. Насколько такая модель окажется рабочей в Европе, пока не ясно.
Для России это нельзя назвать однозначным плюсом, так как подобные действия способствуют дальнейшему росту политико-военной активности ЕС и европейских держав, наращиванию военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса, интенсификации дискуссии о европейском ядерном сдерживании.
Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении американского военного контингента на территории страны. При этом он не подтвердил, связан ли вопрос о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше с выводом контингента США из Германии.