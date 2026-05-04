Иран сообщил об атаке на корабль США в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили проход американских эсминцев в Ормузский пролив и выпустили ракеты по кораблю США. Это произошло после объявления Дональда Трампа о начале операции «Проект Свобода» по выводу из пролива судов, заблокированных на фоне конфликта. В Белом доме заявили журналистам, что теперь американским военным разрешено наносить удары по иранским военным при угрозе судоходству, несмотря на действующее прекращение огня.