Вучич: отношения США и Европы подошли к точке невозврата

Решение Вашингтона о частичном выводе войск из Германии — это важное политическое заявление, которое многое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами. Ясно, что интересы больше не совпадают и что мы достигли точки невозврата.
Как признался Вучич, он не ожидал, что «американцы начнут противостоять немцам и Европе с такой скоростью», рассчитывая, что США с этим «немного повременят», сообщает сербское издание Garowe online. Он добавил, что решение Трампа доказывает, что отношения между союзниками «стремительно рушатся», а между немцами и американцами началась конфронтация, которая быстро обострится.
Сербский лидер отметил, что разногласия с Вашингтоном могут также негативно сказаться на сербской экономике, политике и бизнесе, пишет болгарское новостное издание Fakti. По словам президента, Сербия, которая сохраняет военный нейтралитет, но имеет тесные связи как с Западом, так и с Россией, может «оказаться под перекрестным огнем», если напряженность продолжит расти.
Мы маленькие и должны быть осторожны, чтобы не оказаться втянутыми в конфликты между крупными державами.
29 апреля Трамп объявил, что США рассматривают возможность сокращения своего военного контингента, дислоцированного в Германии, и вскоре примут решение по этому вопросу. Отвечая на вопросы журналистов 30 апреля, американский президент не исключил сокращение численности своих войск не только в Германии, но и в Италии и Испании.
Этот шаг вызвал беспокойство у ключевых союзников США и поставил под сомнение долгосрочную приверженность Вашингтона НАТО. Европейские чиновники опасаются, вывод войск из Европы ослабит структуры коллективной обороны и придаст смелости соперничающим державам. Аналитики утверждают, что решение Вашингтона подчеркивает растущую напряженность в трансатлантических отношениях, вызванную разногласиями по поводу расходов на оборону, торговой политики и стратегических приоритетов.