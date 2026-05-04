СМИ: ЕС и НАТО испытывают технологические трудности в уничтожении БПЛА

«Михал признал наличие технологических трудностей, с которыми члены ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, сталкиваются в вопросах мониторинга и уничтожения низколетящих военных дронов, которые пересекают их границы», — передает агентство.
Михал также заявил, что Эстония приобретет новую радиолокационную систему и уже располагает системами ПВО для борьбы с БПЛА.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.