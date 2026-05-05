Эксперт назвал Турцию частью «большой игры» Великобритании против России

Ранее газета Turkiye со ссылкой на источники сообщила, что Европа ищет альтернативу США в сфере безопасности. Бывший турецкий дипломат Улуч Озюлькер в разговоре с изданием выразил мнение, что стратегическое партнерство Анкары и Лондона в полной мере соответствует реальным запросам европейской безопасности.
По мнению Камкина, Турция пока не готова заменить США по ключевым направлениям обеспечения безопасности ЕС, включая ядерный зонтик, ПРО, ПВО и авиацию.
Да, у Турции в последние годы вырос свой ВПК, идут разработки собственного танка, стрелкового оружия, беспилотников, но тут Турция скорее конкурент той же Германии и Франции. Плюс у Турции своя зона стратегических интересов — Ближний Восток, Закавказье, Средняя Азия.
Максимум, что ее может интересовать в Европе в плане военного влияния — это Балканы, констатирует политолог.
Эксперт также добавил, что Турция является важнейшим инструментом стратегии «большой игры», реализуемой Великобританией против России.
Большинство пантюркистских НКО, действующих на территории России и постсоветского пространства, прямо или косвенно завязаны на британскую разведку. Стратегическое сотрудничество двух этих стран давно реализуется.
По информации газеты Financial Times, если США будут и дальше спонтанно ослаблять военное присутствие в Европе, Евросоюзу грозит обвал системы безопасности на многие годы. Издание отметило, что лидеры стран НАТО продолжат обсуждать, как этого не допустить, на июльском саммите в Анкаре.