SZ: в правящей партии Германии призвали возобновить переговоры с Россией из-за вывода войск США

SZ подчеркивает, что Мютцених остается приверженцем дипломатического пути в отношениях с Россией. Он неоднократно выступал за диалог с Москвой, а в июне 2025 года поддержал манифест части социал-демократов, призывающий к переосмыслению отношений с Россией.
Он заявил о необходимости вывода российских ядерных ракет средней дальности из Белоруссии и Калининградской области. Дальнейшие шаги по разоружению политик предложил интегрировать в «комплексный процесс контроля над вооружениями».
По мнению Мютцениха, отказ США от размещения ракет Tomahawk в Германии поможет Европе «вернуть себе роль, которая в прошлом заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии».
SZ уточняет, что Мютцених представляет СДПГ, которая входит в правящую коалицию ФРГ и является младшим партнером консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.