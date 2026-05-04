SZ: в правящей партии Германии призвали возобновить переговоры с Россией из-за вывода войск США

В ответ на объявленный вывод американских войск в правящей партии Германии призвали к возобновлению переговоров с Россией, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Рольф Мютцених, представитель Социал-демократической партии Германии и экс-председатель фракции СДПГ в бундестаге, считает, что такой шаг позволит Европе «вернуть себе роль сдерживающей силы и проводника мудрой дипломатии».

SZ подчеркивает, что Мютцених остается приверженцем дипломатического пути в отношениях с Россией. Он неоднократно выступал за диалог с Москвой, а в июне 2025 года поддержал манифест части социал-демократов, призывающий к переосмыслению отношений с Россией.

На фоне планов США по сокращению своего военного контингента в Европе Мютцених настаивает на переговорах о разоружении с Россией.

Он заявил о необходимости вывода российских ядерных ракет средней дальности из Белоруссии и Калининградской области. Дальнейшие шаги по разоружению политик предложил интегрировать в «комплексный процесс контроля над вооружениями».

По мнению Мютцениха, отказ США от размещения ракет Tomahawk в Германии поможет Европе «вернуть себе роль, которая в прошлом заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии».

SZ уточняет, что Мютцених представляет СДПГ, которая входит в правящую коалицию ФРГ и является младшим партнером консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

