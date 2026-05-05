Политолог: Трамп не отказался от силового решения конфликта с Ираном

Причиной вывода более 5 тысяч американских военных из Германии может быть формирование контингента США на Ближнем Востоке для второго раунда войны с Ираном. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал политолог Александр Камкин. Он допустил, что речь может идти о выводе одной из легких бригад, находящейся в Германии на ротационной основе.

Авторы и эксперты
Александр Камкин
Политолог-германовед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении контингента в ФРГ более чем на 5 тыс. человек.

Камкин считает, что риторика Трампа косвенно свидетельствует о том, что американский президент по-прежнему просчитывает силовой вариант решения конфликта на Ближнем Востоке.

Разногласия с Мерцем и другими европейскими лидерами — часть медийной кампании Трампа. Он неплохой шоумен, правда он часто путает геополитику с шоу-бизнесом.

Александр Камкин
политолог

В случае вывода американских войск Германия понесет финансовые потери, отмечает эксперт. Камкин пояснил, что американские базы на территории ФРГ — это серьезный вклад в экономику муниципалитетов и городов, в которых они расположены.

В совокупности группировка американских войск в Германии (36 тысяч военных плюс члены семей и гражданский персонал) — это примерно 2 млрд долларов в год для немецкого бюджета. Сокращение на 15% (выведут войска на ротационной основе, которые без семей) даст потери не более 200 млн долларов в год.

Александр Камкин
политолог

Ранее немецкие СМИ сообщили, что вывод американских войск пагубно отразится на экономике и инфраструктуре Германии. В ответ на объявленный вывод американских войск в правящей партии ФРГ призвали к возобновлению переговоров с Россией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше