Политолог: Трамп не отказался от силового решения конфликта с Ираном

Камкин считает, что риторика Трампа косвенно свидетельствует о том, что американский президент по-прежнему просчитывает силовой вариант решения конфликта на Ближнем Востоке.
Разногласия с Мерцем и другими европейскими лидерами — часть медийной кампании Трампа. Он неплохой шоумен, правда он часто путает геополитику с шоу-бизнесом.
В случае вывода американских войск Германия понесет финансовые потери, отмечает эксперт. Камкин пояснил, что американские базы на территории ФРГ — это серьезный вклад в экономику муниципалитетов и городов, в которых они расположены.
В совокупности группировка американских войск в Германии (36 тысяч военных плюс члены семей и гражданский персонал) — это примерно 2 млрд долларов в год для немецкого бюджета. Сокращение на 15% (выведут войска на ротационной основе, которые без семей) даст потери не более 200 млн долларов в год.