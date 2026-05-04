Назначен новый замглавы МЧС

«Полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также проинформировали, что на основании еще одного указа, подписанного белорусским лидером, генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от соответствующей должности.
Там уточнили, что Болотов, находившийся в должности замглавы МЧС с сентября 2017 года, уволен со службы в органах и подразделениях по ЧС в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.