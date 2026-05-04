Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая. До этого он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день. В Госдуме заявили, что Зеленский «заигрался», и пообещали «удары возмездия» в случае провокаций украинской армии.
«~Украинские дроны могут также прилететь на этом параде~», — сказал Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Незадолго до того, 29 апреля, президент России Владимир Путин предложил объявить на День Победы перемирие с Украиной. Речь об этом зашла в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Однако в Киеве инициативу не поддержали. В телефонном интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил об отказе от предложенного российской стороной временного прекращения огня, так как подобный шаг, по его мнению, может привести к улучшению позиций Москвы на поле боя.
«Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России», — подчеркнул он.
От также отметил, что официальных предложений на эту тему Украина не получала ни от Москвы, ни от Вашингтона.
Что ответили в Госдуме.
Россия имеет все возможности для защиты Красной площади в День Победы 9 мая, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виктор Соболев. При этом, по его словам, в случае запуска украинских дронов по Москве российская армия найдет чем ответить.
«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону [украинского лидера Владимира] Зеленского», — подчеркнул он.
Член парламентского комитета по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.Ru» заявил, что Владимир Зеленский «заигрался», его «пора укорачивать», так как он «слишком много говорит».
~ «Парень заигрался.(…) Длинный язык может повредить шею, как говорится.~ Так что вместо того, чтобы говорить и устраивать эти вот провокации гадостные, он должен вообще в первую очередь думать, что к ним прилетит. А мы уж с тем, что к нам летит, разбираемся и будем дальше разбираться», — заявил Колесник.
Одновременно с этим депутат призвал усилить работу российских спецподразделений, выявляющих деятельность террористических группировок на территории нашей страны. Он предположил, что в последнее время украинские БПЛА стали запускать прямо с территории России с помощью агентурных групп противника.
«В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным», — резюмировал Андрей Колесник.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что Украина может направить дроны на Москву в День Победы — «глумление над памятью победителей в Великой Отечественной войне».
Ожидается важное выступление.
Вчера в Кремле анонсировали важное выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Подробности пока не раскрываются.
Помимо этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что рабочий график главы государства 9 мая будет сильно загруженным — президент проведет, в том числе, двусторонние встречи с иностранными гостями. Их список также пока не разглашается.
Песков подтвердил, что объявленное перемирие с Киевом в Москве считают важным, даже несмотря на то, что в предыдущие годы Вооруженные силы Украины его не соблюдали.
«Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», — сказал Песков.