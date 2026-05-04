Косачев назвал саммит в Ереване мошенничеством Брюсселя

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Никто в Евросоюзе не ждет Армению в своем составе, это мошенничество со стороны Брюсселя, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя саммит Европейского политического сообщества в Ереване.
«Никто Армению в Евросоюзе не ждет, это не более чем очередное мошенничество Брюсселя», — написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по его мнению, цель трансатлантического сообщества — максимально осложнить отношения Армении с Россией.
«Но при этом все идет к дальнейшей деградации российско-армянских отношений, высокое качество которых было выстрадано и отвоевано поколениями и поколениями наших предков. А если нынешние русофобы в армянской власти закрепят свои позиции на (парламентских — ред.) выборах 7 июня, эта деградация может принять необратимый характер», — подчеркнул он.
Вице-спикер Совфеда отметил, что саммит в Ереване по определению антироссийский, «столько русофобов за пределами ЕС давно не собирались в одном месте».
«Некоторое время назад два подряд высокопоставленных представителя Армении — премьер (Никол — ред.) Пашинян и спикер (парламента Ален — ред.) Симонян — горячо убеждали собеседников в Москве (в том числе в Совете Федерации), что “Ереван свято чтит историю нашего братства и никогда (подчеркнуто) никогда не сделает никаких шагов, способных повредить России”, — напомнил политик.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС несовместимо с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор должен будет сделать армянский народ.