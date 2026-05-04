В нефтепромышленной зоне порта ОАЭ начался пожар после удара БПЛА

В ОАЭ в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра начался пожар. В пресс-службе Фуджейры заявили, что возгорание началось после удара иранского беспилотника.

Порт Фуджейра находится на восточном побережье ОАЭ, примерно в 70 морских милях от Ормузского пролива. Через него страна может экспортировать нефть в обход морского коридора, который сейчас заблокирован. ОАЭ утверждают, что Иран атаковал их нефтяные объекты в ответ на действия США, передает Tasnim.

По данным Aja News, при ударе беспилотника ранения получили три гражданина Индии. Кроме того, Минобороны ОАЭ отчиталось о трех сбитых крылатых ракетах, летевших со стороны Ирана, передает телеканал «Аль Арабия».

В 2025 году порт Фуджейра экспортировал более 1,7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, писал Reuters со ссылкой на данные Kpler. Такой объем составляет около 1,7% от мирового суточного спроса.

