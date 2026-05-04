Нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы как 80 лет назад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского провести атаку на 9 Мая в Москве.
«Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня», — подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь заявил, что ВСУ могут атаковать беспилотниками парад 9 мая в Москве, который пройдет в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Украинец решил вновь сообщить всем, что ВСУ продолжат совершать террористические атаки на территории РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал киевский режим «выкормленными нацистами», которые нужны Европе для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против России.