Euronews узнал, что Трамп «выдумал» число отозванных из Германии солдат

«Цифра 5 тыс. человек — это приблизительное число, которое Трамп взял с потолка, потому что хотел сделать что-то демонстративное в рамках своей конфронтации с [канцлером Германии Фридрихом] Мерцем», — рассказал один из источников.
О том, что США выведут из Германии около 5 тыс. своих солдат, стало известно 2 мая. Решение подтвердили в Пентагоне. Высокопоставленные чиновники Пентагона в разговоре с CBS News назвали этот шаг сигналом недовольства Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Штатам в войне с Ираном.
Трамп позднее заявил, что численность военного контингента США в Германии может сократиться на «гораздо большее» число, чем 5 тыс.
Берлин не был удивлен решением Вашингтона. Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что европейцам необходимо больше полагаться на себя в обеспечении своей безопасности. «Германия находится на верном пути», — отметил он.
В Европе, согласно заявлению Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США, находятся около 80 тыс. американских военнослужащих. При этом около 38 тыс. солдат находятся в Германии на постоянной и ротационной основе. Численность и структура американских войск постоянно меняется, отмечали в командовании.
В конце апреля немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал неэффективными переговоры Вашингтона и Тегерана и заявил, что Иран унижает США. Трамп в ответ посоветовал ему сосредоточиться на урегулировании российско-украинского конфликта, а не комментировать войну с Ираном.
Трамп неоднократно критиковал НАТО за отсутствие поддержки при операции в Иране и из-за ситуации вокруг Гренландии.
Германия служит базовым пунктом военного присутствия США в Европе. Американские войска размещены на ее территории с окончания Второй мировой войны.
Авиабаза Рамштайн — штаб-квартира ВВС США в Европе (USAFE). В Штутгарте расположены штабы Европейского и Африканского командований Вооруженных сил США — EUCOM и AFRICOM.