Euronews узнал, что Трамп «выдумал» число отозванных из Германии солдат

О том, что США выведут из Германии около 5 тыс. своих солдат, стало известно 2 мая. Решение подтвердили в Пентагоне. Высокопоставленные чиновники Пентагона в разговоре с CBS News назвали этот шаг сигналом недовольства Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Штатам в войне с Ираном.