Зеленский заявил, что Украина не получала предложений о перемирии 9 мая

Владимир Зеленский заявил, что Украина официально не получала никаких предложений относительно прекращения огня 9 мая.
«Если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы наша сторона знала, о чем они говорят», — передает слова Зеленского портал «Общественные новости».
Он также заявил, что остановка боевых действий на один день не имеет смысла, так как на следующее утро боевые действия возобновятся.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора в президентом США Дональдом Трампом выразил готовность объявить перемирие в честь Дня Победы.
