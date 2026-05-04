Зеленский назвал несерьезным предложение перемирия на 9 мая

О намерении России ввести перемирие на время празднования Дня Победы сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля. США эту инициативу поддержали.