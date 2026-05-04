В МИД РФ заявили, что отношения с Японией отброшены на десятилетия назад

Для диалога с Россией Токио нужно отказаться от враждебного курса, заявили в министерстве иностранных дел.

Источник: Комсомольская правда

В МИД РФ заявили, что отношения с Японией стараниями Токио отброшены на десятилетия назад. Об этом замглавы ведомства Андрей Руденко сказал на встрече с депутатом парламента Японии Мунэо Судзуки. Текст беседы опубликован на сайте российского дипведомства.

Дипломат обратил внимание японской стороны на милитаризацию страны и расширение военно-технической помощи киевскому режиму. В министерстве подчеркнули, что для возобновления полноценных межгосударственных контактов требуется подкрепленный конкретными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса. Там добавили, что такая политика не отвечает интересам самой Японии и ее народа.

Ранее KP.RU писал, что японский депутат Мунэо Судзуки, приехавший в Россию, чтобы попытаться наладить отношения, заявил о понимании Токио важности связей с Москвой. На встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным он подчеркнул, что диалог между странами необходимо восстановить, а сам он негативно относится к санкциям, которые Япония вводила по просьбе экс-президента США Джо Байдена.

