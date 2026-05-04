В МИД РФ заявили, что отношения с Японией отброшены на десятилетия назад

Ранее KP.RU писал, что японский депутат Мунэо Судзуки, приехавший в Россию, чтобы попытаться наладить отношения, заявил о понимании Токио важности связей с Москвой. На встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным он подчеркнул, что диалог между странами необходимо восстановить, а сам он негативно относится к санкциям, которые Япония вводила по просьбе экс-президента США Джо Байдена.