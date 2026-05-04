Трамп примерил броню мандалорца в официальном аккаунте

Администрация Белого дома оригинально поздравила американцев с неофициальным днем «Звездных войн», который традиционно отмечается 4 мая. Официальный аккаунт опубликовал изображение Дональда Трампа, стилизованное под персонажа популярного сериала «Мандалорец».
«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь», — говорится в подписи к публикации, обыгрывающей известную фразу из киновселенной.
На сгенерированном нейросетью изображении президент США предстал в образе воина в доспехах, держащим в руке государственный флаг. В сумке на поясе Трампа разместился персонаж Грогу, известный фанатам как «Малыш Йода».
Пользователи соцсети X неоднозначно восприняли творчество президентской пресс-службы, мгновенно запустив волну ответных мемов. На некоторых коллажах рядом с главой государства появились ключевые фигуры администрации, включая госсекретаря Марко Рубио, а также вице-президента Джей Ди Вэнса в образе капитана Соло. Критики президента, в свою очередь, ответили серией картинок, где Трамп предстает в облике антагонистов франшизы.
Подобная визуальная активность стала для Трампа своеобразной традицией. Еще в 2025 году он появился на праздничных постерах в виде джедая, но с красным световым мечом в руках — атрибутом адептов Темной стороны Силы, что тогда также вызвало дискуссии среди поклонников киносаги.