Трамп примерил образ Мандалорца ко Дню «Звёздных войн»

Белый дом решил поздравить фанатов «Звездных войн» с их любимым праздником — 4 мая — весьма оригинальным способом. Они опубликовали картинку, где президент Дональд Трамп предстает в образе Мандалорца, героя одноименного сериала. А почему именно 4 мая? Да потому что на английском эта дата звучит почти как знаменитое «Да пребудет с вами Сила»!

Источник: Life.ru

«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь», — гласит подпись к изображению.

На изображении, опубликованном Белым домом, Трамп предстает в образе Мандалорца. Он стоит, держа в одной руке снятый шлем, а в другой — американский флаг, и смотрит на падающий снег. За его спиной виден размытый диск солнца, а на поясе — сумка с Грогу, малышом из той же расы, что и магистр-джедай Йода.

Это изображение вызвало бурную реакцию в соцсети Х, где пользователи начали создавать собственные коллажи и ИИ-генерации. Среди них — шутки, где из сумки Трампа выглядывает Марко Рубио, или пародии на постер «Звёздных войн» с Трампом в роли Люка Скайуокера, Меланьей в роли Леи и Джей Ди Вэнсом в роли Хана Соло. Критики же изобразили Трампа в образе злодеев из «Звездных войн». Стоит отметить, что по канону «Мандалорца», истинные последователи этого учения никогда не снимают шлем на публике.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале спасательной операции в Персидском заливе. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что в понедельник утром по ближневосточному времени стартует миссия под названием’Проект свобода". Её цель — вывести торговые суда, которые оказались заперты в акватории Ормузского пролива из-за военного конфликта.

Источник: Life.ru

