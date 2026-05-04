Иран будет стерт с лица земли: Трамп выдвинул жесткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае нападения на американские военные и гражданские суда, задействованные в операции «Свобода» в Ормузском проливе.
«У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее оборудование. У нас есть ресурсы по всему миру. У нас есть базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется», — подчеркнул глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
В беседе с журналистом Треем Ингстом президент США уточнил, что Иран будет «стерт с лица земли», если решится на эскалацию конфликта и атаку на корабли США. При этом Трамп добавил, что демонстрация американской военной мощи уже приносит плоды: по его оценке, после начала операции Тегеран стал «гораздо более сговорчивым» в ходе мирных переговоров.
Вашингтон продолжает наращивать присутствие в регионе, перебрасывая дополнительные силы и средства для охраны стратегически важного торгового пути. В Белом доме подчеркивают, что американский военный контингент полностью готов к любому развитию событий и имеет все необходимые полномочия для оперативного реагирования на угрозы.