Трамп пообещал «стереть Иран с лица Земли» при ударах по кораблям

США уничтожат Иран, если тот будет мешать американским кораблям сопровождать торговые суда в проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил в эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.
По его словам, Иран будет «стерт с лица Земли».
«У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее снаряжение. У нас есть ресурсы по всему миру. У нас есть базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется», — добавил американский лидер.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.