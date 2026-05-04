Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы

Сообщается, что в связи с этим будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — предупредили в МО РФ.